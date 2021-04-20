Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 00:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye 24 bin 550 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve araçla kaçmaya çalışan 3 kişiye para cezası verildi.
Polis ekipleri, Acıpayam Bulvarı'nda gerçekleştirdikleri denetim sırasında "dur" uyarısına uymayan otomobili, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Lozan Caddesi'nde kovalamaca sonucu durdurdu.
3 kişiye 24 bin 550 lira para cezası
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sürücü M.Y., yanındaki F.U. ve E.G.'nin durumlarından şüphelenerek araçta arama yaptı. Aramada bir pompalı tüfek bulundu.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç kişiye 24 bin 550 lira ceza uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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