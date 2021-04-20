Polis ekipleri, Acıpayam Bulvarı'nda gerçekleştirdikleri denetim sırasında "dur" uyarısına uymayan otomobili, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Lozan Caddesi'nde kovalamaca sonucu durdurdu.

3 kişiye 24 bin 550 lira para cezası

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sürücü M.Y., yanındaki F.U. ve E.G.'nin durumlarından şüphelenerek araçta arama yaptı. Aramada bir pompalı tüfek bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç kişiye 24 bin 550 lira ceza uygulandı.