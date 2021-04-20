Samet K., Emir Sultan Mahallesi'nde oturan aradaşı Ahmek K.'ya misafirliğe gitti. İkili otururken bu sırada Samet K. ile daha önceden aralarında kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunan Ercan D. eve geldi. Samet K. ile Ercan D. arasında sözlü tartışma başladı.

Gerginliğin artmasıyla Ercan D. evden ayrılırken, balkona çıkan Samet K. tabanca ile ateş açtı. Ercan D. kafasına isabet eden kurşunla yere yığılırken, silah sesini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Yaralının hayati tehllikesi devam ediyor

Başına isabet eden mermi nedeniyle ağır yaralanan Ercan D., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Ercan D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Samet K.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

