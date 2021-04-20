Uşak'ta perde üretilen iki katlı atölye gece saatlerinde çöktü. Yakınında bulunan taksi durağındaki şoförler, gürültü üzerine büyük korku yaşadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olası bir doğalgaz sızıntısına karşı ilgili ekipler de olay yerindeydi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Arsa sahibi ve müteahhit gözaltında

Çökmenin gece geç saatlerde meydana gelmesi, olası bir facianın önüne geçti.

Atölyedeki göçüğe yan taraftaki inşaatın yol açtığı iddia edildi. Söz konusu inşaatta yapılan kazının riskli olduğu gerekçesiyle belediye tarafından mühürlendiği, olası bir kazaya karşı atölyenin faaliyetlerinin de durdurulduğu belirtildi.

Arsa sahibi ile müteahhit gözaltına alındı.

