Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 04:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da kadın cinayeti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenler'de bir kadın yol üzerinde bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Esenler Mahmutbey Yolu üzerindeki yeşillik alanda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise olay yerinden kaçtı.
Yaralı kadın, kendi imkanlarıyla cadde kenarına giderek yardım istedi. Yoldan geçenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı kadın, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen vefat etti.
Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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