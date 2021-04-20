Esenler Mahmutbey Yolu üzerindeki yeşillik alanda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise olay yerinden kaçtı.

Yaralı kadın, kendi imkanlarıyla cadde kenarına giderek yardım istedi. Yoldan geçenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı kadın, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.