Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilde 52 kilo esrar, 70 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da, şüphe üzerine aranan otomobilde, 52 kilo 360 gram esrar ve 70 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada durumundan şüphelendiği otomobili aradı.
Ekipler, aracın arka koltuk altına gizlenmiş 52 kilo 360 gram esrar ve 70 bin uyuşturucu hap buldu.
Gözaltına alınan 42 yaşındaki Z.K, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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