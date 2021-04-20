Hırsızlık olayı, 30 Kasım 2020 tarihinde, Fatih Haseki Sultan Mahallesi üzerinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi.

Döviz bürosuna gelen yabancı uyruklu 6 kişi, içeride bulunan kişileri silah ve bıçakla tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Bir çalışanın boynuna ise halat bağladı.

Daha sonra kasadaki 700 bin lirayı alan soyguncular kayıplara karıştı.

Bir çalışanın iş birliği yaptığı belirlendi

Soygun ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemeler sonucunda, döviz bürosunda çalışan yabancı uyruklu bir kişinin soyguncularla iş birliği yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine soygunu gerçekleştiren şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Operasyonun düğmesine basan polis ekipleri, 6 şüpheliyi yakaladı.

7. gaspçının adresi tespit edildi

Gasp suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edilen 1'i kadın 6 kişi tutuklandı. Ancak gasp edilen 700 bin lira bulunamadı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7. gaspçının Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Süslü Saksı Sokak'taki bir binanın 3. katında kaldığını belirledi.

Şüpheli C.H.M., dün öğle saatlerinde polislerin binaya girdiklerini fark etti.

Kaçmak isterken yere düştü

Kaçmaya çalışan şüpheli, binanın arka tarafından bir iş yerinin çatısına atlamak isterken yere düştü. Yaralanan şüpheli, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyoğlu'ndaki olayı gören bir kişi ise, "Mavi olan binadan bir kişinin atladığını daha sonra yere düştüğünü gördüm. Sağlık durumunu bilmiyorum" diye konuştu.