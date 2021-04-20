Karabük'te yaşayan Mehmet Nafiz ve Müzeyyen Akel çifti 63 yaşındaydı.

İstanbul'a torunlarını görmek için ziyarete giden çiftin, o sırada koronavirüs tedavisi gören anneleri hayatını kaybetti.

Çift, cenaze töreninde koronavirüse yakalandı.

Koronaya yakalanan çift 3 gün arayla vefat etti

Hastalığı ağır geçiren Akel çifti evdeki tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Müzeyyen Akel tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamadı. Mehmet Nafiz Akel de eşinin vefatından 3 gün sonra virüse yenik düştü.

Çift, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Çiftin cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yapan Mehmet Nafiz Akel'i mesai arkadaşları unutmadı. Akel çifti için iş yeri bahçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı, masasına gül bırakıldı.