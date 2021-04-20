Kayapınar ilçesindeki bir binada yaşayan Muhammet Erdoğan, 4 yaşındaki çocuğunu sitenin parkına indirdi. Daha sonra evlerine dönmek isteyen baba ve oğlu asansöre binerek 11. katın tuşuna bastı.

Erdoğan, 11. katta duran asansörde kapının açılmasını beklerken halatların kopması sonucu kabin hızla zemine düştü. Kazada ağır yaralanan babanın, oğlunu sarılarak koruduğu öğrenildi.

Erdoğan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan oğlunun kaldırıldıkları Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

"Kardeşim zarar görmemesi için çocuğuna sarılıyor"

Erdoğan'ın ağabeyi Sedat Erdoğan, vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olan kardeşinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Kardeşi ile olaya ilişkin görüştüğünü dile getiren abi Sedat Erdoğan,şunları söyledi:

"Kardeşimin anlattığı kadarıyla asansörün 11. kata çıkmasıyla düşmesi bir oluyor. Düşen asansör 6. katta 10 saniye durmasının ardından zemine çakılıyor. Kardeşim o sırada zarar görmemesi için çocuğuna sarılıyor. Çocuğun yüzünde sadece hafif bir çizik mevcut. Kardeşim diğer eliyle de asansörün bir bölümünü tuttuğu için omzunda kırık var. Ayrıca omurgada 3 kemikte kırık mevcut."

İhmal var mı araştırılacak

Erdoğan kardeşinin oturduğu binanın 3 yıllık olduğunu, site yönetimden asansörün bakımının sürekli yapıldığı bilgisini aldıklarını ifade ederek olayda ihmali ve kusuru olan kim varsa yasal işlem başlatacaklarını söyledi.