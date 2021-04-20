Menteşe Belediyesi ekipleri, Akbük Mahallesi'nde idari yargı süreçleri tamamlanan 32 yapının yıkımına başladı.

Bölgede dün ilk olarak Akbük Koyu'nun uç kısmında bulunan bir tesisin eklentileri yıkıldı. Ekipler daha sonra kaçak konteynerin bulunduğu alan ve bungalov evlerinde yıkım gerçekleştirdi.

İkinci gün de ekipler ormandaki kaçak yapıların yıkımına devam etti.

Akbük Koyu'ndaki yıkım çalışmalarının cumaya kadar devam edeceği öğrenildi. Yıkılan yapıların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapı kayıt belgeleri iptal edildi.

"Rant uğruna doğayı talan edenlere göz açtırmayacağız"

Menteşe Belediyesi, Akbük Koyu'nda kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Doğal güzelliğe sahip koyun, mavi yolculuğun da önemli noktalarından olduğunu ifade eden belediye, yaptığı açıklamada yıkılan yerlerin kararı kesinleşmiş, yargı yolu kapanmış yapılar olduğuna dikkat çekti.