Kimyasal maddelerin tutulduğu Kumkapı’daki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depoda havai fişeklerin olduğu da öğrenildi.

İstanbul Fatih’teki bir depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında zaman zaman patlamalar yaşanıyor. pic.twitter.com/3TQx09MsJk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 20, 2021

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis geniş güvenlik önlemi aldı, çevredeki binalar boşaltıldı.

Yangın kontrol altında

İtfaiye ekipleri, zaman zaman patlamaların da olduğu yangını yoğun çaba sonucu kontrol altına aldı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Depoda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce ele geçirilen etil alkol, sahte içki ve çeşitli kimyasal maddelerin bulunduğu öğrenildi.