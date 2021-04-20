Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 13:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
İstanbul'da kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Fatih ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Depoda zaman zaman patlamaların olduğu yangın kontrol altına alındı.
Kimyasal maddelerin tutulduğu Kumkapı’daki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depoda havai fişeklerin olduğu da öğrenildi.
İstanbul Fatih’teki bir depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında zaman zaman patlamalar yaşanıyor. pic.twitter.com/3TQx09MsJk— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 20, 2021
Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis geniş güvenlik önlemi aldı, çevredeki binalar boşaltıldı.
Yangın kontrol altında
İtfaiye ekipleri, zaman zaman patlamaların da olduğu yangını yoğun çaba sonucu kontrol altına aldı, soğutma çalışmaları sürüyor.
Depoda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce ele geçirilen etil alkol, sahte içki ve çeşitli kimyasal maddelerin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: İtfaiye Kaçakçılık Yangın
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