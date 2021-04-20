Taksim Camii açılışa hazırlanıyor
Temeli 4 yıl önce atılan Taksim Camii'nde açılış için son hazırlıklar yapılıyor. İnce işleri tamamlanan cami, ramazanın son cuması yapılacak açılışa hazırlanıyor.
17 Şubat 2017 tarihinde Taksim Camii'nin temeli atıldı ve dört yılın sonunda çalışmaların sonuna gelindi.
Caminin içerisindeki boyama işlemleri tamamlandı. Namaz alanı, ahşap duvar kaplamaları ve camlara korkuluk takıldı. Camideki inşaat iskeleleri söküldü.
Hat ve levhalar da tamamlandı
İç mekanı süsleyen hat ve levhalar da tamamlandı. Kubbeler ve odak noktalarındaki hatlarda ayetler yazılı. Caminin içerisinde ise 6 levha asıldı. Bu levhalara Allah lafzı, Hazreti Muhammed ve 4 halifenin isimleri yazıldı.
Şu sıralarda camide temizlik çalışmaları sürüyor. Cami ramazanın son cuması açılacak.
Aynı anda 2 bin 250 kişi ibadet edebilecek
Taksim Camii'nde aynı anda 2 bin 250 kişi ibadet edebilecek.
Halıların serilmesiyle cami ibadete hazır hale gelecek. Taksim Camii'nde ayrıca, kütüphane, konferans salonu ve otopark da yer alıyor.
Haber: Ahmet Akgül
Kamera: Faruk Ölge
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