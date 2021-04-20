Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü tarihe ışık tutuyor.

Malatyalılar 7 bin yıllık geçmişiyle aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye alınmasını temenni ediyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 16-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çevrimiçi toplanacağını ve höyüğün kalıcı listeye alınması ile ilgili kararın bu toplantıya bağlı olduğunu söyledi. Güder, toplantıdan olumlu bir karar çıkmasını beklediklerinin altını çizdi.

“Arslantepe Höyüğü’nü güzel günler bekliyor”

Geç Kalkolitik Dönem’den, Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe Höyüğü’nün, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktaran Güder, şöyle devam etti:

"Arslantepe Höyüğü M.Ö. 5000 yıllarından M.S. 11. yüzyıla kadar yerleşim gördü. 7 bin yıllık bir tarihten ve yerleşkeden bahsediyoruz. Arslantepe Höyüğü’nün Dünya Miras Kalıcı Listesine dahil edilmesi noktasında 2 yıldan beri çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. En eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye alınması en büyük beklentimiz. Arslantepe Höyüğü’nü uluslararası arenada güzel günler bekliyor."

Kültür ve Turizm Bakanlığında, Arslantepe Höyüğünü konu alan bir toplantıya iki hafta önce katıldığını belirten Güder, toplantıda Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye dahil olmasının görüşüldüğünü ifade etti.