3 imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'un 1500 yıllık kültürel mirası Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, dünyaya örnek bir restorasyon ve bakımdan geçiyor.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'a göre yapılanlar, iğneyle kuyu kazmaya benzer bir çabaya eş değer.

"Milimetrik hesap ve çizimler yapılarak yerine yerleştiriliyor"

Restorasyon çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldiğünü belirten İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "3-5 ayrı yöntemi kullanmak ve değerlendirmek gerekiyor. Toplu iğne başı kadar küçük bir mermer parçası bile tespit edilip fotoğrafı çekiliyor. Milimetrik hesap ve çizimler yapılarak yerine yerleştiriliyor. Bazen o mermerin yapışması için bir buçuk ay gibi bir süre bekleniyor" dedi.

Bakım, onarım ve restorasyon aşamalarında mimarlar, akademisyenler ve uzman isimler titizlikle çalışıyor. Gelişmiş teknik ve yöntemler uygulanıyor.

Dünyaya örnek

Yapılan çalışmanın dünyaya örnek olacak nitelikte olduğunu söyleyen Yılmaz, "Ayasofya üzerinden Türkiye, dünyaya farklı inanç ve medeniyetlere ait kültürlerin nasıl korunacağına dair örnek bir sistemi, modeli ve yapıyı ortaya koymuştur" diye konuştu.

Tarihi cami, Mimar Sinan ile Sultan Abdülmecid döneminde uygulanan restorasyon ve bakımlarla günümüze kadar ayakta kaldı.

"Bu süreçte yapılanlardan en önemlilerinden birisi 1934'te yıkılan medresenin aslına uygun olarak, ki 1980'li yıllarda kazı çalışmalarında temeline ulaşılmıştır. Ve 2017'de başlayan süreçte de aslına uygun yeniden yapılıp tamamlanmıştır."