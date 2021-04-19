Gökyüzünde dans ettiler, Türk Hava Kuvvetleri'nin gücünü bir kez daha gösterdiler.

Dünyadaki sayılı akrobasi timleri arasında gösterilen Türk Yıldızları, bu kez Hatay'ın İskenderun semalarında süzüldü.

[Fotoğraf: AA]

7 uçaktan oluşan tim gösterisine selamlama ile başladı.

Vatandaşlar sahile akın etti

Vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösterdi. Gösteriye İskenderun Kaymakamı İskender Yönden de katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Gösteri, koronavirüs önlemleri ve hava muhalefeti nedeniyle kısa tutuldu.