Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 17:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk Yıldızları'ndan İskenderun semalarında şov
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları İskenderun semalarındaydı. İskenderunlular gösteriyi izlemek için sahile akın etti
Gökyüzünde dans ettiler, Türk Hava Kuvvetleri'nin gücünü bir kez daha gösterdiler.
Dünyadaki sayılı akrobasi timleri arasında gösterilen Türk Yıldızları, bu kez Hatay'ın İskenderun semalarında süzüldü.
[Fotoğraf: AA]
7 uçaktan oluşan tim gösterisine selamlama ile başladı.
Vatandaşlar sahile akın etti
Vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösterdi. Gösteriye İskenderun Kaymakamı İskender Yönden de katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Gösteri, koronavirüs önlemleri ve hava muhalefeti nedeniyle kısa tutuldu.
Etiketler: Koronavirüs
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