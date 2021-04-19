Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde ilgili tüm kurumlar tarafından görevlendirilen denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından denetimlerin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, bu kapsamda 12-19 Nisan tarihleri arasında uygulanan denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 20 kişiye 18 bin, karantina kurallarına uymayan 3 kişiye 9 bin 450, sokak kısıtlamasına uymayan 141 kişiye ise 409 bin 640 lira idari ceza uygulandığı, karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 11 vatandaşın ise Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirildiği kaydedildi.