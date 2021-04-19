Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de tedbirlere uymayan 164 kişiye 437 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rize'de son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (COVID-19) kurallarına uymayan 164 kişiye toplam 437 bin 90 lira para cezası uygulandı.
Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde ilgili tüm kurumlar tarafından görevlendirilen denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından denetimlerin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, bu kapsamda 12-19 Nisan tarihleri arasında uygulanan denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 20 kişiye 18 bin, karantina kurallarına uymayan 3 kişiye 9 bin 450, sokak kısıtlamasına uymayan 141 kişiye ise 409 bin 640 lira idari ceza uygulandığı, karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 11 vatandaşın ise Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirildiği kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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