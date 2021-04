Koronavirüs aşıları Sağlık Bakanlığı'nın en büyük depolarında muhafaza ediliyor. Aşıların karekod ve paketleme işlemi de bu merkezde yapılıyor. Ayrıca sevkiyatı yapılan aşıların durumu da bu merkezden izleniyor.

Sinovac aşıları 2 ila 8 derecelik sıcaklıkta muhafaza ediliyor. Alman Biontech aşısının saklama koşulları ise daha zorlu. TRT Haber aşıların saklandığı o depoyu görüntüledi.

Lojistik Birim Sorumlusu Sağlık Bakanlığı Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanı Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu, "İllere sevkiyat sırasında da özel koliler içerisinde -80 dereceyi sağlamak için kuru buz kullanıyoruz. Aşılar ulaşınca -80 dolap varsa 80 yoksa -20’de saklayabiliyoruz. -20’de 14 gün saklayabiliyoruz ama bu limiti kullanmadan mümkün olduğu kadar hızlı sürede tüketmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Aşıların karekod işlemi aşı deposunda yapılıyor

Aşılar depolardan çıkarılmadan önce sağlık bakanlığının sistemine tanımlanıyor. Sinovac aşılarına, karekodlama işlemi uygulanarak her bir aşıya kimlik veriliyor.

Aşılar adım adım izleniyor

Yamanoğlu, ayrıca şunları kaydetti;

Mrna aşıları da, inaktif aşılar da, rutin aşıların tamamına da Karekodlu kimlik verilerek. Doz doz depomuzdan çıktıktan sonra her yerde her an takip altında olacak. Karekodlu kimlik, soğuk zincirle ilgili bir sıkıntı olacak olursa aşılar bozulmadan önlem alınması için oradaki ilgili sağlık personelini uyarmak üzerine kurulu.

Aşıların sıcaklık koşulları depodan çıkarılıp uygulanana kadar aşı merkezinden izleniyor.

Haber: Çağla Gül Tuncer

Kamera: Erkam Karakaya