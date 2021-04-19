Yılın ilk karpuz hasadı Antalya'da başladı
Türkiye'nin örtü altında üretilen ilk karpuzlarının hasadına Antalya'da başlandı. İlk olarak ihracata gönderilecek karpuzlar özenle toplandı. Yeni mahsul karpuzların üreticiden çıkış fiyatı ise kilogramı başına 7 lira.
Ocak ayında tohumlar toprakla buluştu. İlk ürünler hasada geldi. Tarımsal üretimde lider illerden Antalya'da mevsimin ilk karpuzları özenle toplandı.
Sezonun ilk erkenci karpuzları örtü altı üretimde ekilmişti. 4 aylık süre, tohumların yeşerip ürün vermesine yetti.
Yılın ilk karpuzları toplandı
Mevsimin ilk turfanda karpuzları Antalya'nın ilçelerindeki seralarda yetiştirildi. İhraç edilecek karpuzlar özenle, bir bir seralardan toplanmaya başlandı.
Mayıs ayının ortalarına kadar sürecek örtü altı üretimdeki hasat verim yönünden üreticileri de mutlu etti.
Üreticiden çıkış fiyatı kilogram başına 7 lira
Serada yetiştirilen karpuzlar bu yıl ilk olarak Rusya'ya ihraç edilecek.
Ağırlığı 5 ila 10 kilo arasında değişen karpuzlar, seralarda kilogram başına 7 liradan satılıyor.
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