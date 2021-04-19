Ocak ayında tohumlar toprakla buluştu. İlk ürünler hasada geldi. Tarımsal üretimde lider illerden Antalya'da mevsimin ilk karpuzları özenle toplandı.

Sezonun ilk erkenci karpuzları örtü altı üretimde ekilmişti. 4 aylık süre, tohumların yeşerip ürün vermesine yetti.

[Fotoğraf: AA]

Yılın ilk karpuzları toplandı

Mevsimin ilk turfanda karpuzları Antalya'nın ilçelerindeki seralarda yetiştirildi. İhraç edilecek karpuzlar özenle, bir bir seralardan toplanmaya başlandı.

Mayıs ayının ortalarına kadar sürecek örtü altı üretimdeki hasat verim yönünden üreticileri de mutlu etti.

[Fotoğraf: AA]

Üreticiden çıkış fiyatı kilogram başına 7 lira

Serada yetiştirilen karpuzlar bu yıl ilk olarak Rusya'ya ihraç edilecek.

Ağırlığı 5 ila 10 kilo arasında değişen karpuzlar, seralarda kilogram başına 7 liradan satılıyor.

[Fotoğraf: AA]