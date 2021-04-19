Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akbük Mahallesi'nde idari yargı süreçleri tamamlanan 32 yapı ve iskelenin yıkım işlemi için belediye ekipleri, iş makineleriyle bölgeye geldi.

Yıkıma engel olmak isteyen çok sayıda kişi, araçlarıyla ve yola oturarak mahallenin girişini kapattı.

Bunun üzerine, bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu'ndan 100 asker ile 50 jandarma sevk edildi. Ekipler, toplanan kişileri kalkanlarla geri iterek yolu açmaya çalıştı.

Yol, kolluk kuvvetleri tarafından açılarak iş makinelerinin geçişi sağlandı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, belediye ekipleri yıkım çalışmalarına başladı. Yıkım öncesi iş yeri sahipleri tarafından içeride bulunan malzemeler taşındı.

Akbük Koyu'nda aralarında iskele, konteyner, bungalov, restoran gibi yerlerin olduğu toplam 32 kaçak yapı ve eklenti yıkılacak.