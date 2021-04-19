Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 15:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, Moğolistan Büyükelçisi Ravdan ile görüştü
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moğolistan Büyükelçisi Bold Ravdan’ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın, Twitter hesabından yapılan paylaşımda Bakan Akar'ın Moğalistan Büyükelçisi Bold Ravdan'ı kabul ettiği belirtildi. Paylaşımda, görüşmenin detayı ile ilgili bilgi verilmedi.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
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