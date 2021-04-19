Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 110 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, son 2 günde 110 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, son 2 günde farklı mahallelerdeki 110 evde karantina uygulamasına başlandı.
Karantina başlatılan evlere giriş ve çıkışlar geçici olarak kapatıldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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