İlçede, Çayır Mahallesi'nde bulunan ahşap caminin restorasyon çalışmalarının sonunda aslına uygun şekilde onarılan tarihi cami yeniden ibatede açıldı.

[Fotoğraf: AA]

Çayır Mahallesi Muhtarı Ferhat Erkuş, camide yapılan çalışmaları heyecanla takip ettiklerini ve bu tarihin daha uzun yıllar yaşayacak olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

"Çayır camimiz, tüm ilçenin heyecanla beklediği bir restorasyon sürecini geride bırakmak üzere, artık sona gelindi. Camimiz 2017 yılında yaşanan sel afetinde çok ciddi zararlar gördü. Tarihi geçmişi 1800'lü yıllara dayanan camimiz Büyükşehir Belediyemiz tarafından çok özel bir çalışma yapılarak tepeden tırnağa restore edildi. Camimizin restore edilmesinde emeği bulunan belediye yetkililerine teşekkür ederim."

[Fotoğraf: AA]