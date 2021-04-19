Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da otomobil otobüs durağına çarptı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da seyir halindeyken bir araca çarpan otomobil daha otobüs durağına çarparak durabildi. Kazada durakta bekleyen bir kişi yaralandı.
Konya Yolu Mevlana Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, önce resmi plakalı bir araca daha sonra Ankara Merkez Komutanlığı önünde bulunan otobüs durağına çarptı.
Kazada otobüs durağında bekleyen ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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