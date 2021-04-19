Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 12:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Evden 5 traktör dolusu çöp çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, bir evden 5 traktör dolusu çöp çıktı. Mahalleli, evi temizleyen belediye ekiplerine teşekkür etti.
Sur ilçesi Cevatpaşa Mahallesi’nde bir vatandaşın evinde biriktirdiği çöplerden rahatsızlık duyan komşuları durumu belediye ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: İHA]
İhbar üzerine çöp biriktirilen eve giden Sur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı görevliler, evde oturan şahsı temizlik için ikna ederek, evin temizlenmesini sağladı.
[Fotoğraf: İHA]
Yapılan temizlik sırasından ekipler evin içerisinde 5 traktör çöp çıkardı.
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