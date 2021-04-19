Kocaeli'de yaşayan Civelek ailesi, beslemiş oldukları tavukların folluğuna gittiklerinde, tavukların üzerinde yattıkları şeyin kedi yavrusu olduğunu gördü.

Civelek ailesinin kümeslerinde, kediler ve tavuklar birlikte barış içinde yaşıyor. Doğum yapan kediler, yavrularını tavukların folluklarında büyütüyor.

Anne kediler, beslenmek için kümesten ayrıldığında ise yavrularını adeta tavuklara emanet ediyor.

Tavuklar da yavru kedilerin üzerine yatarak onları korumaya alıyor.

Yaşadıkları ortamın, köpeklerin, tavukların beraber yaşamasına çok müsait olduğunu belirten Mahmut Civelek, şunları söyledi:

"Kedilerin tavuklarla birlikte girip çıktıklarını gördük. Geçen yıl yumurtaları almak için fola gittiğimizde baktık ki, kedi yavrulamış. Orada 3 yavrusu vardı. Tavuklar ona zarar verir diye ben önce çekindim ama bir baktım ki tavuklar konmuş kedilerin üzerine, kendi yavruları zannediyor. Biz Trabzon'da kosi deriz. Yani anaç tavuğa kosi görevi yapıyorlar. Bir gün, 2 gün, 3 gün derken bir baktık ki bir süre sonra bizim kosi, anne kediyi yavrulara yaklaştırmıyor, artık iyice sahiplenmişti. Neredeyse bizi de yaklaştırmıyordu. O yavrulardan bir tanesi sağ kaldı. Ertesi gün kedinin içgüdüsel olarak yavrularını başka güvenli bir yere taşıdığını gördük. Kedi yavrusu büyüdü ve şu anda anneyle yavrusu beraber yaşıyor.

Bunu gören başka kedi de burada yavrulamış ve yavruları da folun içerisinde. Sabahtan emziriyor, ne zaman gelirse yavrularını besliyor. Daha sonrasında onu korum, kollama, ısıtma görevi tamamen bizim anaç tavukta."