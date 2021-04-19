Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeyken alev alan minibüs küle döndü
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Özalp ilçesinde seyir halindeki bir minibüs henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Ekiplerin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Sağmalı Mahallesi mevkiinde Özgür Kutluk idaresindeki minibüs seyir halindeyken alev aldı.
Alevi fark eden Kutluk ve yanındaki kişi minibüsten çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.
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