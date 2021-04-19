Dün akşam saatlerinde Gemlik’e bağlı Narlı Dere sahilinde, aç kalan bir domuz sahile indi, deniz kenarında bulduğu midyeleri yedi.

O esnada, olta balıkçılığı yapan ve teknesi ile Narlı limanı yakınlarında balık tutan Çağlar Özdemir de o anlarda yaşananları fotoğraflarla kaydetti.

Midyelerle midesini dolduran domuz daha sonra uzaklaştı.