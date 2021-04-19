Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da aç kalan domuz sahile inerek midye yedi
[Fotoğraf: İHA]
Bursa’nın Gemlik ilçesinde aç kayan yaban domuzu, sahile inerek bulduğu midyeleri midesine indirdi. Yaşanan ilginç anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Dün akşam saatlerinde Gemlik’e bağlı Narlı Dere sahilinde, aç kalan bir domuz sahile indi, deniz kenarında bulduğu midyeleri yedi.
O esnada, olta balıkçılığı yapan ve teknesi ile Narlı limanı yakınlarında balık tutan Çağlar Özdemir de o anlarda yaşananları fotoğraflarla kaydetti.
Midyelerle midesini dolduran domuz daha sonra uzaklaştı.
Sıradaki Haber
5 ilde sağanak etkili olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz