Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu Bölgesi'nin güneyinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Açıklamada, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette ve yer yer kuvvetlice, bölgenin güneyinde öğle saatlerinde zaman zaman kısa süreli saatte 40 ila 70 kilometre süratte fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.