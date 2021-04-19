Spor yapmak istiyorlardı ancak buna imkanları yoktu. Öncelikle bir sahaya ihtiyaçları vardı. Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri saha sorununa atık malzemeyle çözüm buldu.

Saha 2 bin liraya mal oldu

Uzun ve yorucu çalışmanın ardından sahalarına kavuşan öğrenciler çok mutlu. 250 bin liraya mal olacak halı saha, kullanılan atık ve atıl malzeme sayesinde sadece 2 bin liraya hazır hale getirildi.

Öğretmen Arif Köprücü, sahanın yapım sürecini, "Saha yapılmadan önce burası toprak vaziyetteydi, haliyle yağışlı havalarda oldukça çamur oluyordu, tabii bu da spor yapmamıza mani oluyordu. Gençlik Spor İl Müdürlüğünün sentetik çim sahasının yenileneceğini duyunca, eski çimleri alarak okulumuza getirdik. Yedek kulübelerini eski bir otobüsten temin ettik." diye anlattı.