4 yıldır firari olan FETÖ şüphelisinin yakalanması için Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu.

Uzun süren çalışmalar sonrası yakalanan şüphelinin üzerinden sahte kimlik çıktı.

FETÖ'nün emniyet yapılanması içinde olan şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu ayrıca diğer örgüt mensuplarına da bu uygulamayı yüklediği tespit edildi.

"Halit" kod adlı şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.