ABD'deki Green Card programı süresiz iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Brown Üniversitesi ve MIT kampüslerindeki silahlı saldırının ardından "Yeşil Kart" çekilişi (Diversity Visa) programını perşembe günü askıya aldı.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Trump'ın talimatıyla ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine (USCIS) programın durdurulması emrini verdiğini duyurdu.

Noem, paylaşımında "Bu caninin ülkemize girmesine asla izin verilmemeliydi" ifadesini kullandı.

Çeşitlilik vizesi programı nedir?

Çeşitlilik vizesi programı, ABD'de az temsil edilen ülkelerden (birçoğu Afrika kıtasında yer alan ülkeler) gelen kişilere her yıl kura yoluyla yaklaşık 50 bin kalıcı oturma izni (Yeşil Kart) sağlayan bir sistem.

2025 yılı çekilişine yaklaşık 20 milyon kişi başvurmuş, kazananların eşleri dahil edildiğinde 131 binden fazla kişi seçilmişti.

Kurayı kazanan adayların ABD'ye kabul edilmeden önce sıkı bir güvenlik taramasından geçmesi gerekiyor.

Saldırı şüphelisinin geldiği Portekiz vatandaşlarına 2025 çekilişinde sadece 38 kişilik kontenjan ayrılmıştı.