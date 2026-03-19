Nevşehir'de üç aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Yasin Ç'nin kullandığı otomobil, Nevşehir-Acıgöl kara yolu Karapınar yol ayrımında karşı yönden gelen Mehmet Gültekin C. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birine Hasan S. yönetimindeki minibüs çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Mehmet Gültekin C. ile beraberindeki Aras C. yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Ekipler tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.