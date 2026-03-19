AA 19.03.2026 19:48

Nevşehir'de üç aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde iki otomobil ile minibüsün karıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

[Fotograf: AA]

Yasin Ç'nin kullandığı otomobil, Nevşehir-Acıgöl kara yolu Karapınar yol ayrımında karşı yönden gelen Mehmet Gültekin C. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birine Hasan S. yönetimindeki minibüs çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Mehmet Gültekin C. ile beraberindeki Aras C. yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Kayra C. de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden aile üyelerinin bayram tatilini memleketleri Nevşehir'de geçirmek için Ankara'dan yola çıktıkları öğrenildi.

Sıradaki Haber
Güney Marmara-Adalar hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:05
İran'daki okul katliamından yaralı kurtulan kız öğrenci saldırıyı anlattı
00:03
BM: Dünyada 2,1 milyar insan güvenli şekilde yönetilen içme suyu hizmetlerine erişemiyor
00:28
İsrail’e göz yummaya devam eden FIFA’dan komik kararlar
23:57
Netanyahu, İran'a saldırıların ne zaman biteceğine dair İsrail'e ayrı, uluslararası kamuoyuna ayrı konuştu
23:52
ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı
23:39
Belçika’dan Hürmüz Boğazı’nda güvenlik girişimine katılması istendi
İstanbul Boğazı'nda kuğu görüntülendi
İstanbul Boğazı'nda kuğu görüntülendi
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Krizlerin çözümünde gözler ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumda
Burhanettin Duran: Krizlerin çözümünde gözler ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ