Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 16:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Genco Erkal "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ifade verdi
[Fotoğraf: AA]
Tiyatrocu Genco Erkal, "Cumhurbaşkanına hakaret" kapsamında hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genco Erkal hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
"Şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılan Erkal, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi.
CHP'li bazı milletvekilleri de Genco Erkal'a destek vermek için adliyedeydi.
Çıkışta konuşan Erkal, soruşturmanın 7 paylaşım sebebiyle başlatıldığını belirtti. Bu paylaşımlarda cumhurbaşkanına hakaret etmediğini öne sürdü.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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