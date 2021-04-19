Ankara'da Türk Kızılay'ın ilk aşevinde, çeşit çeşit yemekler ihtiyaç sahipleri için hazırlanıyor.

Aşevinin 1919 yılında hizmet vermeye başladığını belirten Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, "Ramazan dolayısıyla 12 bin kişiye yemek çıkartılıyor. Bu yemek çıkarılanlar hem kendi vatandaşlarımız hem de Ankara'da bulunan mülteciler" dedi.

Ramazan'da 12 bin sofra donatılıyor

Günlük 6 bin kişilik yemek kapasitesi Ramazan ayında iki kat artırıldı.

Dev kazanlarda pişen yemekler gönüllülerce tek tek paketleniyor.

Tek tek paketleniyor

Aşevinde pişen yemekler özenle hazırlanıyor. Yüzlerce ihtiyaç sahibi ailenin ayağına kadar götürülüyor.

Kızılay'ın 60 bin gönüllüsü sahada hayır için yarışıyor. Sadece sıcak yemek değil, pide, kuru gıda ve hijyen paketi yardımı da yapılıyor.