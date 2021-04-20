Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bizim için trafik ışığı, onun için yuva
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de bir kumru yumurtalarını bırakmak için yuva olarak ağaç dalları yerine trafik ışıklarını seçti.
15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki sinyalizasyon sisteminin üstüne bir kumru yuva yaptı.
Araçların gürültüsüne aldırmayan kumru yuvasından çevreyi izledi.
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