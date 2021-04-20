Kural ihlali yapan sürücüleri tespit ediyorlar, tıpkı kamu görevlileri gibi ceza kesiyorlar.

Trafik polisleri ve kameralar olmasa da denetimsiz değilsiniz. Her an çevrenizde bir fahri trafik müfettişi bulunabilir.

İhlalleri mobil uygulama üzerinden sisteme yüklüyorlar

2019 yılında geliştirilen mobil uygulamayla fahri trafik müfettişleri tespit ettikleri kural ihlallerini sisteme yüklüyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Hasan Şahin, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Tutanakları yazdıkları trafik cezaları hangi ilin tesciline kayıtlıysa o ilin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişleri Bürosu'na sistem üzerinden aktarılır. Görevli personel ihlal tutanağını kontrol eder, bir hatası yok ise trafik idari para tutanağına çevirerek posta yoluyla tebligatını sağlar ve süreç sona ermiş olur."

Fahri trafik müfettişi olma şartları

Yüksekokul mezunu, 10 yıllık sürücü belgesi bulunan, son 5 yıl içinde ehliyete el konulmamış ve kamu hizmetlerinden kısıtlı olmayanlar, fahri trafik müfettişi olabiliyor.

Her ilde trafiğe kayıtlı plaka sayısının binde ikisi kadar fahri trafik müfettişi bulundurulabiliyor.