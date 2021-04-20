Adana’nın Sarıçam ilçesinde yaşayan biri 23 diğeri 10 yaşında iki erkek çocuk sahibi Fatma ve Mehmet Doğaç çifti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Koruyucu Aile Projesi'ne başvurdu. Çift, zihinsel engelli Berkcan'ın koruyucu ailesi oldu.

Anne Fatma Doğaç, bir akrabalarının engelli çocuğun koruyucu ailesi olmasından etkilenerek Berkcan'a yuvalarını açtıklarını söyledi.

Berkcan'a yanlızca yuvalarını değil yüreklerini de açtılar

Berkcan'ın gelişimi için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını ifade eden anne Doğaç, onun aile sevgisiyle büyümesi ve gelişimi için çabaladıklarını dile getirdi.

Baba Mehmet Doğaç da yuvalarını açtıkları Berkcan'ın yüzünün gülmesi, mutlu olmasıyla kendi mutluluklarının iki kat arttığını söyledi.

"Anne, derken duygulanıyoruz"

Baba Doğaç bu duygunun anlatılamayacak kadar güzel olduğunu ifade etti:

"Berkcan, biraz geriden geliyordu, çok çabaladık ve sonucunu da aldık. Şimdi baya gelişti, değişti, konuşamıyordu, konuştu. 'Anne', derken duygulanıyoruz. Bu anlatılacak bir duygu değil herkesin yaşamasını istiyoruz."

Celal Doğaç ise kardeşi Berkcan'ı çok sevdiğini, onunla oyup oynayıp çok güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, Adana'da koruyucu aile projesi kapsamında çok güzel çalışmalar yapıldığını ifade etti.