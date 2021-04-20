Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, İdris Deby Itno'nun cephede çatışmalar sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, "Hükümete karşı saldırıları kınıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Çad halkına en içten taziyelerimi sunuyorum." dedi.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Cumhurbaşkanı'nın hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve bugün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.