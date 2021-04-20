Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 19:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
TDV'den Gana'ya ramazan yardımı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Diyanet Vakfı, ramazan programı kapsamında Gana'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıttı ve su kuyusu açtı.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gana ülke sorumlusu Mustafa Karadavut, yaptığı açıklamada, ramazan ayı vesilesiyle ülkede çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirtti.
Karadavut, "Gana'da ramazan yardımlarımız kapsamında 1300 gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtarak ramazan ayını huzurlu şekilde geçirmelerine vesile olduk." dedi.
Ülkede içme suyu sıkıntısı bulunan bölgelerde 5 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıldığını ifade eden Karadavut, bölge halkını, uzun yıllar boyunca yararlanabilecekleri suya kavuşturduklarını söyledi.
Karadavut, yardımlarından dolayı Türk halkına teşekkür etti.
Etiketler: Ramazan Ayı Türkiye Diyanet Vakfı
Son Haberler
- 19:42
- 19:24
- 19:14
- 19:34
- 19:31
Sıradaki Haber
Pamukkale Belediyesi'ne birincilik ödülü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz