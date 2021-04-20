Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 20:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özbekistan'dan THY'nin Fergana ve Ürgenç seferlerine onay
Özbekistan, Türk Hava Yollarının Ürgenç ve Fergana seferlerine onay verdi.
Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Sivil Havacılık Kurumunun Türk Hava Yollarına İstanbul bağlantılı Ürgenç ve Fergana uçuşları için izin verdiği duyuruldu.
Açıklamada, Türk Hava Yollarının halihazırda Taşkent ve Semerkant seferleri düzenlediği vurgulandı.
Geçen ay Özbekistan’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbek tarafıyla iki ülke arasında uçak seferlerinin artırılmasını da görüştüklerini aktarmıştı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Özbekistan THY
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