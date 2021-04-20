Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı'ndan '23 Nisan' konsepti
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Havalimanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "Çocuk ve Aile Dostu" havalimanı konseptini hayata geçirecek.
İstanbul Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul Havalimanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'Çocuk ve Aile Dostu' havalimanı konseptini hayata geçiriyor. 'Şimdi çocukların zamanı' sloganıyla başlanan ve online lansman için youtube linki ve saat bilgisi daha sonra duyurulacaktır."
Etiketler: İstanbul Havalimanı
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