Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın babası vefat etti
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar’ın babası Hüseyin Tayyar hayatını kaybetti.
Bir süredir çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi gören AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın babası, 88 yaşındaki Hüseyin Tayyar hayatını kaybetti.
Hüseyin Tayyar'ın yarın İslahiye ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.
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