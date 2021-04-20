Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süleyman Atlı ile ilgili şu paylaşımda bulundu:

"Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartan milli sporcumuz Süleyman Atlı'yı yürekten kutluyorum."

Avrupa Güreş Şampiyonasında serbest stil 57 kiloda altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartan milli sporcumuz Süleyman Atlı’yı yürekten kutluyorum. pic.twitter.com/NwX2RkRZPc — Fuat Oktay (@fuatoktay) April 20, 2021

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Atlı, Rus rakibi Nachyn Mongush'u yenerek altın madalya kazanmıştı.