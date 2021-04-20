Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 21:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süleyman Karadeniz Avrupa ikincisi oldu
[Fotoğraf: AA]
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 97 kiloda milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz gümüş madalya kazandı.
Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada Süleyman, Moldovalı Radu Lefter'i (10-0) sayı tuşuyla, çeyrek finalde Azerbaycanlı Shamil Zubariov'u (6-4), yarı finalde de Gürcü Elizbar Odikadze'yi (7-5) yenerek adını finale yazdırdı.
Süleyman Karadeniz, finalde Rus Zhabrailov'a mağlup oldu ve Avrupa ikinciliğini elde etti.
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 97 kiloda milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz gümüş madalya kazandı. pic.twitter.com/cXj7TYNI80— TRT SPOR2 (@trtspor2) April 20, 2021
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