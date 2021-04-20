Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada Süleyman, Moldovalı Radu Lefter'i (10-0) sayı tuşuyla, çeyrek finalde Azerbaycanlı Shamil Zubariov'u (6-4), yarı finalde de Gürcü Elizbar Odikadze'yi (7-5) yenerek adını finale yazdırdı.

Süleyman Karadeniz, finalde Rus Zhabrailov'a mağlup oldu ve Avrupa ikinciliğini elde etti.