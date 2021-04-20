Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 21:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yarışta attan düşen 3 jokey ve bir apranti hastaneye kaldırıldı
Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) Adana yarışlarında, attan düşerek yaralanan 3 jokey ve bir apranti hastaneye kaldırıldı.
TJK'nin Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki 5. Koşusunda, 1300 metre çim pistteki yarışta "Anthony" isimli attan jokey Ayhan Kurşun, "Baronial" isimli attan jokey Uğur Temur, "Kont Monte Crosto" isimli attan jokey Ali Kaçmaz ve "Speedy" isimli attan apranti Doğukan Konuk düştü.
Yaralanan 3 jokey ve bir apranti, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jokeylerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, bacağının kırıldığı belirlenen Doğukan Konuk'un ameliyata alınacağı öğrenildi.
Sıradaki Haber
Milan'ın üst yöneticisi "Avrupa Süper Ligi"ni savundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz