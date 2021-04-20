TJK'nin Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki 5. Koşusunda, 1300 metre çim pistteki yarışta "Anthony" isimli attan jokey Ayhan Kurşun, "Baronial" isimli attan jokey Uğur Temur, "Kont Monte Crosto" isimli attan jokey Ali Kaçmaz ve "Speedy" isimli attan apranti Doğukan Konuk düştü.

Yaralanan 3 jokey ve bir apranti, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jokeylerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, bacağının kırıldığı belirlenen Doğukan Konuk'un ameliyata alınacağı öğrenildi.