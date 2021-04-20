Dizindeki sakatlığı nedeniyle Eryaman Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) tedavi gören Mizgin Ay, yeniden koronavirüse yakalandı.

Mizgin'in, TOHM'da özel odaya alınarak tedavisi başlatıldı. Milli atlet bir ay önce de Covid-19 tedavisi görmüştü.

Milli atlet, yakın zamanda hastalığı atlatmasına rağmen yeniden Covid-19'a yakalandığını belirtti.

"Sakatlığım nedeniyle merkezde tedavi görüyordum. Yeni antrenmanlara başlamıştım. Koronavirüsün ilkini kolay atlatmıştım. Bunu da atlatıp en kısa sürede yeniden antrenmanlara başlayacağıma inanıyorum."

Mizgin Ay'ın merkezdeki oda arkadaşı milli eskrimci Fatma Zehra Köse de Covid-19 testisinin pozitif çıktığını duyurmuştu.