Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçi Süleyman Atlı Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Mongush'u yenerek altın madalya kazandı.
Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada Süleyman Atlı, 57 kilo çeyrek finalinde Ukraynalı Kamil Kerymov'u (11-0) sayı tuşuyla, yarı finalde de Türk asıllı Bulgar Naim Salim Mikyay'ı (3-1) yendi.
İşte Avrupa Şampiyonu!— TRT SPOR2 (@trtspor2) April 20, 2021
Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçimiz Süleyman Atlı serbest stil 57kg finalinde Rus rakibi Nachyn Mongush’u mağlup ederek altın madalya kazandı. pic.twitter.com/q5g3GqZFcg
Milli güreşçi, bugün akşam seansında Rusya adına güreşen Nachyn Mongush'u mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
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