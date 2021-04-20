Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 22:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'dan İstanbul'a giden uçak zorunlu iniş yaptı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'dan İstanbul'a giden AnadoluJet'e ait uçak, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı.
Van'dan İstanbul'a giden AnadoluJet'e ait TK7057 sefer sayılı uçak, yolculardan M.B.'nin rahatsızlanması nedeniyle Kayseri Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.
Havalimanından ambulansla alınan yolcu, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Uçak, hastanın alınmasının ardından İstanbul'a hareket etti.
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