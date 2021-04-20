Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 22:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da trafo patladı: 2 araç yandı
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde trafo patlaması sonucu 2 araç hasar gördü.
Kale Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı.
Kısa sürede yangının büyümesi sonucu alevlerin sıçradığı 2 araçta da yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 araç ve trafo kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın Diyarbakır
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