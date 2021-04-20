Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta 3 köyde daha karantina başlatıldı
Kars'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 köy daha karantinaya alındı.
Kars'ta COVID-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Hapanlı, Eşmeyazı ile Hasbey köyünde karantina uygulanması kararı alındı.
Köylere giriş ve çıkışlar da durduruldu.
Kentte gün içinde Kağızman ilçesine bağlı Çilehane köyü karantinaya alınmıştı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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